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ترامب يستبعد وزير الخزانة من قائمة المرشحين لرئاسة الفيدرالي

04:03 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة "سي إن بي سي"، اليوم الثلاثاء، إنه ضيق نطاق المرشحين المحتملين لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4 مرشحين، وهي القائمة التي لا تشمل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أخرج نفسه من المنافسة.

وذكر ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "سكواك بوكس"، أن وزير الخزانة بيسنت يريد أن يبقى في عمله الحالي، مضيفًا "لن أرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لم يعد بإمكاننا تحمل العجز التجاري وسنجني مليارات الدولارات من صفقات الرسوم الجمركية".

ومن بين المرشحين المحتملين المتبقين، الحاكم السابق كيفن وارش، وكيفن هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني ومستشار ترامب الرئيسي. وقد دعا كلاهما إلى خفض أسعار الفائدة، وفقًا لـ"سي إن بي سي".

ويأتي هذا الخبر في أعقاب الإعلان المفاجئ لمحافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، استقالتها اعتبارًا من يوم الجمعة.

وبحسب الشبكة، فإن هذه الخطوة تسمح لترامب بتعيين أحد مُعينيه في مجلس محافظي البنك، في وقتٍ يُمارس فيه البيت الأبيض ضغوطًا شديدة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

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