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نتنياهو: لن نتخلى عن استكمال هزيمة العدو في غزة

03:07 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن إسرائيل "لن تتخلى عن استكمال هزيمة العدو في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل"، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن نتنياهو يعقد اجتماعًا استباقيًا مع وزير دفاعه يسرائيل كاتس بشأن "خطة العمل" في غزة قبل اجتماع أمني أوسع مساء اليوم الثلاثاء.

وأمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيصدر تعليمات للجيش خلال عقد اجتماع للمجلس الأمني المصغر هذا الأسبوع حول كيفية المضي قدمًا في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة، "يجب أن نواصل القتال معًا لتحقيق أهداف الحرب " وهي"هزيمة العدو وتحرير أسرانا وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا".

وكشفت تقارير إعلامية، في وقتٍ سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة وسط جمود المفاوضات.

وقال مصدر سياسي، إن "نتنياهو يعمل على تحرير الأسرى المحتجزين لدى حماس بالتوازي مع حسم عسكري"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس".

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بنيامين نتنياهو هزيمة العدو غزة المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل
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