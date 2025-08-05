المنسق الإسرائيلي لصفقة شاليط: حماس مستعدة لصفقة تشمل جميع الأسرى

وكالات

قال جرشون باسكين، المنسق الإسرائيلي لصفقة شاليط، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مستعدة لصفقة تشمل جميع الأسرى عكس ما هو معلن.

وأضاف باسكين، أنه لو وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنهاء الحرب لتوصلنا إلى صفقة تعيد كل الأسرى من غزة.

وأكد المنسق الإسرائيلي لصفقة شاليط،، أن القضاء على حماس لن يتم بالقوة ولا جدوى من انتظار استسلامها.

وصفقة شاليط هي اتفاق تبادل أسرى تم بين حركة حماس وإسرائيل في أكتوبر 2011، نصّ على الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته كتائب القسام عام 2006، مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، بينهم قيادات بارزة وأصحاب أحكام مؤبدة.

واعتُبرت الصفقة من أكبر صفقات التبادل في تاريخ الصراع، حيث شكّلت إنجازًا سياسيًا وعسكريًا لحماس، وأثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل بشأن الثمن المدفوع مقابل استعادة جندي أسير واحد.