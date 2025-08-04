إعلان

سوريا: استئناف عمل ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة

03:14 م الإثنين 04 أغسطس 2025

العنف في سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق- (د ب أ)

فتحت السلطات السورية اليوم الاثنين ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا جنوب غربي البلاد بعد تأمين المنطقة من "عصابات الهجري المتمردة" التي خرقت أمس اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، "شنت عصابات الهجري المتمردة هجمات على قوات الأمن الداخلي في عدة محاور، وقصفت بعض القرى بالريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الأمن".

وأشارت الوكالة إلى أنه "على إثر ذلك أغلقت وزارة الداخلية الممر يوم أمس بشكل مؤقت حفاظاً على حياة المدنيين".

ولفتت إلى أنه "بعد التصدي للهجوم المنظم من قبل عصابات الهجري المتمردة في محافظة السويداء على نقاط الأمن الداخلي المنتشرة في تل الحديد وريمة حازم وولغا، استعادت قوات الأمن السيطرة على النقاط التي تقدمت إليها هذه العصابات، وقامت بتأمين المنطقة ووقف الاشتباكات حفاظاً على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار".

وطبقا للوكالة ، تدخل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى محافظة السويداء من جهة بصرى الشام في ريف درعا وذلك في إطار جهود الحكومة السورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهالي المحافظة.

كانت محافظة السويداء قد شهدت الشهر الماضي قتالا بين الدروز ومجموعات سنية أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى ونزوح عشرات الآلاف من سكانها.

وقد تمكنت الحكومة السورية من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المتحاربين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا ممر بصرى الشام الإنساني ريف درعا السلطات السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

السيسي يصدق رسميًا على تعديلات الإيجار القديم - نص كامل
السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
"التعليم العالي" تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025
اعرف لجنتك في انتخابات الشيوخ 2025 (خطوة بخطوة)