وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إنه يجب على الجميع توخي الحذر بشأن الخطاب النووي، وذلك في أول رد فعل على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بإعادة تمركز الغواصات النووية الأمريكية.



قلل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أهمية إعلان ترامب يوم الجمعة الماضي أنه أمر بنقل غواصتين إلى "المناطق المناسبة" ردًا على تصريحات الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حول خطر الحرب بين الخصوم المسلحين نوويًا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.



وقال بيسكوف للصحفيين: "في هذه الحالة، من الواضح أن الغواصات الأمريكية في مهمة قتالية بالفعل. هذه عملية مستمرة، هذا هو أول شيء".



وتابع بيسكوف: "لكن بشكل عام، بالطبع، لا نرغب في التورط في مثل هذا الجدل ولا نرغب في التعليق عليه بأي شكل من الأشكال. ونعتقد أنه ينبغي على الجميع توخي الحذر الشديد في الخطاب النووي"، بحسب "رويترز".



وذكر المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا لا ترى في تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤشرًا على تصعيد التوتر النووي، قائلًا: "لا نعتقد أننا نتحدث عن أي تصعيد الآن. من الواضح أن هناك قضايا بالغة التعقيد والحساسية تُناقش، وهي بالطبع قضايا تُؤخذ على محمل الجد من قِبَل كثير من الناس".



ويوم الجمعة الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين قرب الأراضي الروسية، قائلًا إنهما موجودتان الآن في "المكان المناسب".