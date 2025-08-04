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الاحتلال يحتجز 24 طبيبا من غزة في ظروف قاسية

12:22 م الإثنين 04 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات
قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن الاحتلال يواصل اعتقال 24 طبيبا من غزة وسط ظروف قاسية.

وأضاف المركز -في بيان- أن الاحتلال اعتقل أكثر من 400 من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023، وأفرج عن معظمهم لاحقا دون توجيه اتهامات إليهم.

وأشار البيان إلى أن تقارير حقوقية أكدت تعرض المعتقلين من الكوادر الطبية لتعذيب شديد وإهانات ممنهجة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأطباء من بينهم مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية.

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