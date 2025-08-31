الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيل وصورة جديدة لـ"أبو عبيدة"

وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس"، الأحد، إن "جيش الاحتلال والشاباك يقضيان على قائد منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحماس المدعو حذيفة الكحلوت المسمى أبو عبيدة".

وأشار أدرعي، إلى أن "العملية أُديرت من غرفة العمليات التابعة لجهاز الشاباك بفضل معلومات استخبارية مسبقة تم جمعها من قبل الشاباك وهيئة الاستخبارات والتي أشارت إلى مكان اختبائه".

#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك يقضيان على قائد منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحماس المدعو حذيفة الكحلوت المسمى أبو عبيدة



🔻قضى جيش الدفاع والشاباك أمس على الإرهابي المدعو حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) قائد منظومة الدعاية في الجناح العسكري لحماس والناطق بلسانها.



⭕️العملية أديرت من… pic.twitter.com/F0wteIDZZQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2025

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، اغتيال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أبو عبيدة في غزة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تلقت، لأول مرة، تأكيدًا نهائيًا بشأن استهداف المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، خلال هجوم شنّه جيش الاحتلال على غزة.

وتناول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية خلال اجتماع حكومي، قائلاً: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج، لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلاً، ويبدو أنه لا يوجد من يعلنه"، في إشارة إلى إمكانية مقتله.

وذكرت القناة العبرية أن أبو عبيدة كان يختبئ في مبنى قرب أحد المخابز في حي الرمال بمدينة غزة، بعدما جُمعت عنه معلومات استخباراتية خلال الفترة الماضية، مشيرً إلى أن الأجهزة الأمنية علقت عقب الغارة بأن "الوضع يبدو جيدًا"، في إشارة إلى نجاح العملية.