كتب- محمد جعفر:

أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مبناها الرئيسي بشكل مؤقت، عقب قيام السلطات المصرية، اليوم الأحد، بإزالة الحواجز الأمنية المحيطة بالمقر، موضحة أن الإغلاق يستمر لحين تقييم تداعيات هذه الخطوة.

وأوضحت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن خدمات المساعدة القنصلية الطارئة ما زالت متاحة عبر الاتصال الهاتفي، مشيرة إلى أن أصحاب المواعيد المسبقة يمكنهم التواصل على الرقم نفسه للحصول على إرشادات حول كيفية الوصول إلى مجمع السفارة.

وتفاعل المصريون مع إعلان السفارة بكم كبير من التعليقات، وعلق أحد المستخدمين بقوله: "معلش"، مع إضافة صورة تعبيرية تشير لحالة من الفرح والسعادة.

وعلق آخر قائلًا: "لطالما كان الاحترام المتبادل هو أساس الدبلوماسية الراقية، دائما كانت مصر تعامل شركائها وأصدقائها معاملة محترمة، ودائما مصر تتبع مبدأ المعاملة بالمثل، ليست المملكة المتحدة هي بريطانيا العظمى، نحن دولة محترمة لها تاريخ مشرف ولا نقبل أبدا أن يتم التعامل معنا الا بنفس ما نعامل به الآخرين".

وأضاف: "الحقيقة منذ ثورة ٢٥ يناير وما قبلها تحتضن بريطانيا جماعة الإخوان وتساعدهم ظنا منها انها بذلك تمتلك ورقة ضغط علي مصر لتلبية مطالب بريطانيا، ولكن هذا الأمر غير صحيح فنحن في مصر لنا طريق معروف هو طريق التنمية واحترام الآخر ولن نقبل أبدا أن يكون المخربين او المتطرفين جزءا من نسيج بلدنا العظيم وعلى بريطانيا أن تفهم ذلك، والملاحظ بشكل دقيق لسياسة بريطانيا الخارجية سيجدها ضبابية وليست واضحة خاصة في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط".

وتابع: "من يحترم مصر سوف تحترمه مصر ويحبه كل المصريين والعكس صحيح".

فيما تعامل ثالث مع الموقف بشكل مختلف قائلًا: "ابقوا خلو أنس ينفعكوا"، وأضاف آخر: " ابعت أنس حبيب يحمي سفارتكم".

ومن جانبها علق حساب آخر يحمل اسم "سونيا وهنا": "أنا فخور حقًا برؤية مصر تتخذ خطوات للحفاظ على كرامتها، إنها بالتأكيد خطوة إيجابية لبلدنا، آمل أيضًا أن يشجع هذا على المزيد من الحوار المباشر والاحترام بين المملكة المتحدة والحكومة المصرية، وبالطبع من المهم أن يتقدم الجانبين بطريقة لا تدعم أي مجموعات مؤذية، سيساعد ذلك على بناء مستقبل أكثر أمنا للجميع".

يذكر أن السلطات المصرية رفعت خلال الساعات الماضية، الحواجز الأمنية، من أمام مقر السفارة البريطانية في جاردن سيتي، ويأتي ذلك، بعد أن طالب حزب الجبهة الوطنية وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، على عدم توفير الحماية الكافية للسفارة المصرية في لندن.

وأكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المُبالغ فيها إلى منطقة مُغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعًا مشوهًا وسط العاصمة.