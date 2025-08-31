إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة القتلى لـ900 عسكري منذ 7 أكتوبر

10:33 ص الأحد 31 أغسطس 2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت في بيان، مقتل جندي برتبة رقيب أول جنوب قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى الجيش إلى 900 عسكري منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن الرقيب أول أرييل لوبلينر (34 عامًا)، العسكري في سرية اللوجستيات 2036، الفرقة 36، قُتِل خلال اشتباك مسلح في جنوب قطاع غزة.

وجاء مقتل لوبلينر بعد يوم من وقوع عدة أحداث أمنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، إذ أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل وإصابة عدد من الجنود جراء الاشتباكات التي وصفتها بـ"الاستثنائية" و"الأصعب" منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

