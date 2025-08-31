

وكالات

بدأت قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لليوم الـ26، وفقا للغد.

ومن المقرر أن تدخل نحو 80 شاحنة في الفوج الأول للقافلة الـ26 للمساعدات إذ أنه من المقرر أن تستمر عملية دخول الشاحنات حتى ظهر اليوم.

وتحمل القافلة الـ26 للمساعدات إلى غزة حليب الأطفال والدقيق والزيت والسكر والجبن بالإضافة إلى وجبات معلبة وبقوليات.

وترفض قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، إذ تسمح بدخول 3 شاحنات وقود فقط إلى قطاع غزة.