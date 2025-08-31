إعلان

لليوم الـ26.. بدء تحرك شاحنات المساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

06:56 ص الأحد 31 أغسطس 2025

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

بدأت قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لليوم الـ26، وفقا للغد.

ومن المقرر أن تدخل نحو 80 شاحنة في الفوج الأول للقافلة الـ26 للمساعدات إذ أنه من المقرر أن تستمر عملية دخول الشاحنات حتى ظهر اليوم.

وتحمل القافلة الـ26 للمساعدات إلى غزة حليب الأطفال والدقيق والزيت والسكر والجبن بالإضافة إلى وجبات معلبة وبقوليات.

وترفض قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، إذ تسمح بدخول 3 شاحنات وقود فقط إلى قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المساعدات الإنسانية عبر كرم أبو سالم احنات المساعدات الإنسانية حرك شاحنات المساعدات قطاع غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بطولة شعبية.. 23 صورة ترصد ملحمة أهالي الضبعة لإنقاذ ضحايا قطار مطروح
تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر