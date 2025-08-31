إعلان

البيت الأبيض يدرس تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.. ما القصة؟

03:54 ص الأحد 31 أغسطس 2025

البيت الأبيض

background

وكالات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي قدما في خطط لتغيير اسم وزارة الدفاع "البنتاغون" إلى وزارة الحرب، بعد أن طرح ترامب هذه الفكرة مطلع الأسبوع الجاري.

وبحسب التقرير، فإن استعادة المسمى القديم لأكبر وزارة في الحكومة الأمريكية قد يتطلب تدخلا تشريعيا من الكونجرس، غير أن البيت الأبيض يبحث عن طرق بديلة لتنفيذ التغيير.

وأشار التقرير إلى أن عضو مجلس النواب الجمهوري، جريج ستيوب، من ولاية فلوريدا، تقدم بتعديل على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي يهدف لتغيير الاسم، في مؤشر على وجود بعض الدعم الجمهوري للفكرة داخل الكونغرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي: "كما قال الرئيس ترامب، يتعين أن يركز جيشنا على الهجوم وليس فقط على الدفاع، ولهذا السبب أعطى الأولوية للمقاتلين في البنتاغون بدلاً من التركيز على التنوع والمساواة والشمول ترقبوا".

كان ترامب قد صرّح للصحفيين في المكتب البيضاوي الاثنين الماضي، أن وزارة الحرب تبدو أفضل وقعا من وزارة الدفاع، مضيفا: "كانت تسمى وزارة الحرب، وكان لها وقع أقوى نريد الدفاع، لكننا نريد الهجوم أيضا"، وفقا لسكاي نيوز.

البيت الأبيض تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب
