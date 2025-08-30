وكالات

في خطوة تصعيدية جديدة في السودان، أدى قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليمين بصفته رئيسا للحكومة الموازية في البلاد، في خطوة تدفع نحو التقسيم الفعلي للدولة.

ووفقا لبيان صادر عن الدعم السريع، أدى حميدتي اليمين في مدينة نيالا السودانية، رغم ظهوره النادر منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ 28 شهرا ضد الجيش الوطني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وتعتبر نيالا الواقعة في دارفور واحدة من بين أكبر المدن في السودان، كما تُعد عاصمة لقوات الدعم السريع بقيادة حكومة حميدتي الوليدة غير المعترف بها دوليا.

ورغم ذلك، لا يحظى رئيس الحكومة الموازية باعتراف دولي، إذ تصر الدول والمنظمات على التعامل مع الحكومة التابعة للجيش الوطني بقيادة البرهان.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلن مجلس الأمن الدولي رفضه إنشاء حكومة موازية في السودان في مناطق سيطرة الدعم السريع.

واعتبر مجلس الأمن الدولي، أن تشكيل سلطة موازية يمثّل تهديدا مباشرا لسلامة أراضي السودان ووحدته وينذر بتفاقم الصراع، مجددا التزامه بدعم سيادة الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها.