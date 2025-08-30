الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بجنوب غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل ضابط برتبة مقدم، وجندي برتبة رقيب جنوب قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة جنديين من لواء جولاني اليوم في خان يونس جنوبي غزة جراء انفجار قنبلة يدوية في حادث عملياتي.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، إنها دمرت أمس ناقلة جند إسرائيلية بعبوة أرضية بمحيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون، مشيرة إلى أن عناصرها رصدت هبوط مروحيات للإجلاء.

وأكد نقيب احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن رفض الخدمة في غزة هو السبيل الوحيد لإنقاذ إسرائيل.

وأشار الضابط الإسرائيلي، إلى أن جنود وضباط جيش الاحتلال يقاتلون لأن قادتهم لم يخططوا للتوقف أبدا، مؤكدا أن غزة أصبحت منطقة بلا قانون والمساءلة شبه معدومة للجنود.

وشدد الضابط الإسرائيلي، على أن لا مستقبل لإسرائيل مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهورة التي تنكر حدود قوتها، موضحا أن خطة إعادة احتلال غزة إدمان احتلال من حكومة لا تعرف إلا التدمير.