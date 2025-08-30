إعلان

حماس تنعى رئيس حكومة الحوثيين الذي اغتالته إسرائيل

09:32 م السبت 30 أغسطس 2025

حماس

وكالات

نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء أحمد غالب الرهوي و"الوزراء الأبطال الذين استشهدوا بغارة صهيونية".

وأوضحت حماس، أن "دماء شهداء اليمن تختلط بدماء غزة لتؤكد وحدة أمتنا ومركزية قضيتنا وخطر الاحتلال على المنطقة والعالم".

وأعلنت جماعة أنصار الله في بيان، مقتل رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا في صنعاء أحمد غالب الرهوي مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الجماعة اليمنية الموالية لإيران، أنها في خضم المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي تزف للشعب اليمني كوكبة من الشهداء من القيادات الوطنية، لافتة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة.

وأكد الحوثيون، أن المؤسسات ستستمر في تقديم خدماتها للشعب اليمني ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب.

