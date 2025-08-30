خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي في كيفية التعامل مع إسرائيل



وكالات



أقرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بأنه يوجد خلاف بين الدول الأعضاء في كيفية التعامل مع إسرائيل.

وقالت كالاس، اليوم السبت أثناء تواجدها في كوبنهاجن لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه إذا كان الحل العسكري مفيدًا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.

وأضافت أن إعلان إسرائيل مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني أسوأ، لافتة إلى أن الحل العسكري ليس ممكنًا في غزة.

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هناك خيارات حول كيفية التعامل مع إسرائيل "نواصل النقاش بشأنها".

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية الدانمارك، لارش لوكه راسموسن، عن دعم بلاده تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل لإنهاء الحرب بقطاع غزة.

وقال راسموسن، أثناء تواجده في كوبنهاجن لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز الدفاع عن النفس، مشددًا على أنه يجب الضغط لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية.