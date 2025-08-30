الداخلية السورية تطلق حملة أمنية في طرطوس لاستهداف "خلايا إرهابية"



وكالات

أطلقت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، حملة أمنية بقيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، استهدفت أوكارًا تابعة لـ"خلايا إرهابية خارجة عن القانون".

وقالت الداخلية السورية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن تلك الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات "إرهابية" على عناصر ومواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي التي كان آخرها استهداف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى استشهاد عنصرين.

وأكدت الوزارة، في البيان، أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة حتى الآن.

ومنذ سقوط نظام الأسد، تطلق إدارة الأمن العام بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات وخاصة طرطوس واللاذقية في الساحل السوري، بحثًا عن متورطين بجرائم ضد الشعب السوري.