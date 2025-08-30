إعلان

الداخلية السورية تطلق حملة أمنية في طرطوس لاستهداف "خلايا إرهابية"

03:11 م السبت 30 أغسطس 2025

وزارة الداخلية السورية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أطلقت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، حملة أمنية بقيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، استهدفت أوكارًا تابعة لـ"خلايا إرهابية خارجة عن القانون".

وقالت الداخلية السورية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن تلك الخلايا متورطة في تنفيذ هجمات "إرهابية" على عناصر ومواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي التي كان آخرها استهداف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أدى إلى استشهاد عنصرين.

وأكدت الوزارة، في البيان، أن الحملة الأمنية لا تزال مستمرة حتى الآن.

ومنذ سقوط نظام الأسد، تطلق إدارة الأمن العام بشكل دوري حملات أمنية في مختلف المحافظات وخاصة طرطوس واللاذقية في الساحل السوري، بحثًا عن متورطين بجرائم ضد الشعب السوري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية السورية حملة أمنية طرطوس خلايا إرهابية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| الأهلي ضد بيراميدز.. ومفاجأة في تشكيل الأحمر