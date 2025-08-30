أوكرانيا تقصف مصفاتي نفط في روسيا

كييف- (د ب أ)

قصفت أوكرانيا مصفاتي نفط في روسيا بطائرات مسيرة ليلا، فيما تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة.

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن مصفاة نفط في منطقة كراسنودار ومصفاة سيزران في منطقة سامارا تعرضتا لهجوم في إطار جهود للحد من إمدادات الوقود للجيش الروسي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت الأركان العامة أن النيران اندلعت في الموقعين. وأكدت السلطات الإقليمية في كراسنودار أن حريقا في المصفاة اندلع جراء حطام المسيرة المتساقط، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، بحسب وكالة ريا نوفوستي. وتم إخماد الحريق.

وقال حاكم منطقة سامارا الروسية، فياشيسلاف فيدوريشيف، إنه جرى صد هجوم بطائرة مسيرة على "شركة" غير محددة في سيزران، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس. وتبعد سيزران أكثر من 1200 كيلومتر شمال شرق كييف.

وكثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك استهداف العديد من المصافي. وأدت الهجمات إلى تفاقم الأزمة في سوق الوقود المحلي، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار وسط ارتفاع الطلب الموسمي. وساهمت الهجمات على خطوط الأنابيب الروسية أيضا في تباطؤ صادرات النفط.

وتسببت سلسلة من الضربات على المصافي الروسية أوائل الشهر الجاري في غلق مؤقت لنحو 13 % من الطاقة النشطة في البلاد.