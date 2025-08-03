أبو عبيدة يحدّد شرطًا لإدخال أطعمة وأدوية للأسرى الإسرائيليين.. ما هو؟

وكالات

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أبو عبيدة، الأحد، إن كتائب القسام مستعدة للتعامل بإيجابية والتجاوب مع أيّ طلب للجنة الدولية للصليب الأحمر بإدخال أطعمة وأدوية لأسرى الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة، أن المقاومة الفلسطينية تشترط لإدخال الطعام للأسرى فتح الممرات لمرور الغذاء والدواء لعموم أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية في أوقات استلام الطرود للأسرى.

وأكد أبو عبيدة، أن كتائب القسام لا تتعمد تجويع الأسرى لكنهم يأكلون مما يأكل منه مجاهدوها وعموم أبناء الشعب الفلسطيني ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، عن استيائها الشديد من "الفيديوهات المروعة التي نُشرت لأسرى إسرائيليين محتجزين في غزة".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن الفيديوهات التي نشرت لأسرى إسرائيليين في غزة تعد دليلا على الظروف المهددة للحياة التي يحتجزون فيها، مجددة طلبها بالوصول إلى الأسرى في غزة لتقييم حالتهم وتقديم الدعم الطبي لهم وتسهيل تواصلهم مع عائلاتهم.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعدادها للقيام بدورها كوسيط إنساني محايد لتسهيل إطلاق سراح جميع الأسرى في أي مرحلة.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه "لا يمكن للعالم أن يظل غير مبال بالصور المروعة لأسرانا والتي تذكرنا بجرائم النازيين"، وفق تعبيره.

وأشار نتنياهو، إلى أنه طالب رئيس المكتب الإقليمي للصليب الأحمر بالعمل مع حماس وجميع الجهات في غزة لضمان حصول الأسرى الإسرائيليين على رعاية مناسبة، مضيفا ""قلت للرئيس الإقليمي للصليب الأحمر إن كذبة تجويع سكان غزة التي تنشرها حماس تخالف الحقيقية".