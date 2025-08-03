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الأمم المتحدة: شبح المجاعة يهدد غزة و75% من الأسر تعاني الوصول لدورات المياه

07:06 م الأحد 03 أغسطس 2025

قطاع غزة

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وكالات

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن شبح المجاعة بات يخيم على السكان، في ظل الانهيار شبه الكامل لقطاعات المياه والصرف الصحي.

وأفاد تقرير أممي حديث أن 96% من الأسر في غزة تواجه انعدامًا في الأمن المائي، ما يعني أنها غير قادرة على الوصول إلى مصادر مياه آمنة وصالحة للاستخدام اليومي.

كما كشف التقرير أن 90% من السكان يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى مياه الشرب، في ظل تدمير البنية التحتية ونفاد الموارد الأساسية، ما يزيد من احتمالات تفشي الأمراض ونقص التغذية.

وأضافت الأمم المتحدة أن 75% من سكان غزة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى دورات المياه، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وتأتي هذه التحذيرات وسط استمرار الحصار وتدهور الأوضاع المعيشية، في وقت تطالب فيه منظمات الإغاثة الدولية بتدخل عاجل لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

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