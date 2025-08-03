بسبب ديونه.. ضابط تركي يقتل زوجته وطفليه قبل أن ينتحر- فيديو

وكالات

في حادث مأساوي هز الرأي العام التركي، أطلق ضابط النار على زوجته وطفليه قبل يقوم بالانتحار، ما أدى إلى مقتلهم.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن جوشكون سويليماز، ضابط يبلغ 35 عاما، قتل زوجته صاحبة الـ33 عاما، وابنه في عمر السابعة، وابنته بعمر العامين، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الأم وطفليها كانوا نائمين بمنزل والدتها في مدينة دنيزلي جنوب غرب تركيا حينما هاجمهم الأب.

وأوضحت، أن الضابط كان في إجازة برفقة عائلته، قبل أن يأتي إلى منزل حماته قادما من مكان عمله بولاية شرناك بجنوب تركيا، حيث كانت تنتظره أسرته للانتقال إلى منزل قريب من مكان عمله.

مأساة في دنيزلي التركية... ضابط يقتل زوجته وطفليه ثم ينهي حياته بسبب ديون مالية ناجمة عن تجارته في العقارات #العربية #تركيا pic.twitter.com/Gjknk9onkX — العربية (@AlArabiya) August 1, 2025

وسارعت والدة زوجته، إلى الاتصال بالنجدة بعدما سمعت دوي إطلاق نار في غرفة ابنتها وطفليها، لتعثر الشرطة على الأم وابنيها وقد فارقا الحياة، بينما توفي الأب خلال عملية إسعافه.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن الضابط كان مدينا بمبالغ مالية تتراوح بين 6 و7 ملايين ليرة، حيث فشل في الحصول على قرض لسداد ديونه. مرجّحة أنه كان يعاني من اكتئاب بسبب ديونه المالية الناتجة عن تجارته في العقارات.