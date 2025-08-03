الجيش الكويتي ينفذ رماية بالذخيرة الحية ويحذر من الاقتراب

الكويت - (د ب أ)

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن القوة البحرية ستنفذ رماية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقالت المديرية، في بيان صحفي اليوم، إن الرماية سيتم تنفيذها في ميدان الرماية البحري بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا إلى جزيرة قاروه وبمسافة ستة أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت المديرية مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة خلال الفترة المعلنة حرصًا على سلامتهم.