إعلان

حماس تعلق على اقتحام الأقصى ورفع لافتات "بيت الله العالمي"

03:13 م الأحد 03 أغسطس 2025

المسجد الأقصى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، على الاقتحامات الواسعة التي جرت اليوم لباحات المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست عميت هاليفي، قائلة إنه يشكل "جريمة متصاعدة" ضمن مسلسل العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأدانت الحركة في بيان رسمي قيام المستوطنين بجولات استفزازية ورفع أعلام الاحتلال داخل المسجد، بما في ذلك علم يحمل صورة "الهيكل المزعوم" وعبارة "بيت الله العالمي" مكتوبة بالعربية، بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال على تفريغ المسجد من المصلين وفرض حصار عسكري مشدد على البلدة القديمة في القدس.

وأكدت "حماس" أن تكرار الاقتحامات خلال المناسبات اليهودية لن يفلح في تغيير هوية المسجد الأقصى أو تهويده، مشددة على أن الأقصى سيبقى رمزًا عربيًا إسلاميًا رغم محاولات الاحتلال المستمرة.

ووصفت الحركة سلوك الحكومة الإسرائيلية بـ"الإجرامي والفاشي"، مشيرة إلى استمرار ما أسمته "المجازر وحرب الإبادة" في قطاع غزة، و"الإرهاب والقتل الممنهج" في الضفة الغربية، إلى جانب الانتهاكات المستمرة في القدس.

وشددت على أن هذه الممارسات تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم لوقف "العدوان والتهويد"، ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على "جرائمها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم".

كما دعت "حماس" الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والعاجل لحماية المسجد الأقصى، مطالبة الفلسطينيين والمقاومة بالتصدي لمخططات الاحتلال والدفاع عن القدس بكل الوسائل.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على استمرار مقاومة الاحتلال حتى "تحرير الأرض والمقدسات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس اقتحام الأقصى المسجد الأقصى إيتمار بن غفير عميت هاليفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل تعرض الأولى على الثانوية العامة لحادث سير وإصابة والدها
السيسي: أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات مستعدة لدخول قطاع غزة
رسميًا| بدء تطبيق قانون الإيجار القديم من اليوم - حالات الإخلاء وتقسيم المناطق