أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم صاروخي على كييف



وكالات

قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، إن روسيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة.

وسمع شهود دوي انفجار قوي هز المدينة بعد منتصف الليل بقليل، وفقا للغد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، إن فريقها في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي انفجارات وشاهد دخانا يتصاعد من موقع قريب.

وأضافت الوكالة في بيان أن المحطة النووية أفادت بأن إحدى منشآتها المساعدة تعرضت لهجوم اليوم.

وذكرت الوكالة: "تقع المنشأة المساعدة على بُعد 1200 متر من محيط محطة زابوريجيا، وشاهد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخانا تصاعد من ذلك الاتجاه بعد الظهر".

وقالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، السبت، إنه تسنى السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية بعد قصف أوكراني.