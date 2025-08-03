روسيا تٌسقط 41 مسيرة أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط أو اعتراض 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية ومياه البحر الأسود.

أوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنه خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى 23:25 بتوقيت موسكو قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط أو اعتراض 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجوورد و8 طائرات فوق مقاطعة فورونيج و3 فوق مقاطعة كورسك وطائرتين فوق مقاطعة بريانسك و9 طائرات فوق البحر الأسود.

واعتبارا من مساء السبت، حذرت السلطات الروسية من خطر الهجوم بالطائرات المسيرة على مدينة سوتشي ومقاطعات ريازان وتامبوف وفورونيج وليبيتسك.

وفي وقت لاحق أعلن حاكم مقاطعة فورونيج إسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، وإصابة امرأة جراء سقوط حطام الطائرات، وفقا لروسيا اليوم.