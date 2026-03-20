مع انتهاء اليوم العشرين من الحرب في الشرق الأوسط، تواصل أطراف الصراع الثلاث: الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تصعيد الهجمات المتبادلة الممتدة إلى دول عربية.

وفي إيران، أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الصاروخية الـ65 في إطار عملية "الوعد الصادق 4".

وأفاد الحرس الثوري، صباح الخميس، بتدمير أهداف رئيسية في 4 قواعد أمريكية في 3 دول خليجية.

وحذّر مسؤول رفيع من رد فعل قد يشمل استهداف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ردا على ضرب حقول الغاز في بلاده.

وأعلنت السلطات القضائية في طهران، إعدام 3 أشخاص لإدانتهم بقتل رجال شرطة والتواطؤ مع أمريكا وإسرائيل خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من حلفاء واشنطن من التواطؤ في جرائم حرب، من خلال مشاركتهم في جهود أمريكا لإعادة فتح الممر الملاحي الاستراتيجي.

وتعليقا على اضطرار مقاتلة أمريكية إلى الهبوط في إحدى القواعد بالمطقة، تبنى الحرس الثوري استهدافها بمنظومة دفاعية محلية الصنع.

وفي خضم الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة، كشف الهلال الأحمر الإيراني، عن إصابة أكثر من 18 ألف مدني وتضرر عشرات الآلاف من المباني.

على المستوى الإقليمي، كشفت الإحصاءات ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات في الشرق الأوسط إذ تجاوزت 2200 قتيل.

على الجانب الآخر في إسرائيل، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تدمير قدرات إيران على تصنيع الصواريخ والأسلحة النووية، وفق زعمه.

وعلّق نتنياهو، على اتهامه بخداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانجرار إلى الحرب في إيران، قائلا إنه لم يضلل أحدا، متعهدا في الوقت نفسه بوقف الهجمات على حقول الغاز الإيرانية.

على مستوى الخسائر، أعلنت نجمة داود الحمراء صباح الخميس مقتل شخص في تل أبيب بعد إصابته بشظايا صاروخية.

وفيما يتعلق بالأوضاع على الجبهة الشمالية مع لبنان، قال جيش الاحتلال إن حزب الله أطلق على إسرائيل نحو 700 صاروخ ومسيرة منذ بدء هجماته يوم 2 مارس الجاري.

أمّا في الولايات المتحدة، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ نتنياهو بعدم استهداف حقول الطاقة في إيران، مؤكدا موافقة الأخير على طلبه.

وفي ظل الهجمات الإيرانية على دول الخليج، أفادت تقارير بأن إدارة ترامب تجاوزت الكونجرس لتسريع مبيعات الأسلحة إلى دول خليجية.

في أثناء ذلك، قالت وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط لتوسيع نطاق تحركاتها العسكرية في المنطقة.

على المستوى الدولي، دعا قادة أوروبيون واشنطن وطهران إلى البدء في محادثات لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وفي الرياض، ناقش وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية تداعيات التصعيد في المنطقة، مؤكدين إدانتهم الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وبينما يصر الرئيس الأمريكي على أن طهران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تسعَ لإعادة بناء قدراتها النووية قبل اندلاع الحرب الجارية.

