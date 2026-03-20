ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جمهور المسافرين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة للسفر، خلال عيد الفطر المبارك، لضمان انسيابية الحركة داخل المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات، والحد من التكدس والزحام في فترات الذروة.

وأكدت الهيئة، أن نجاح التشغيل خلال هذه الفترة يعتمد بشكل أساسي على تعاون الركاب والتزامهم بالسلوكيات الإيجابية أثناء السفر، بما يسهم في تحسين كفاءة تشغيل القطارات وتقديم خدمة أفضل للجميع.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الركاب إلى مراعاة الآتي:

1- الحضور إلى المحطات قبل موعد قيام القطار بوقت كافٍ لإتمام إجراءات السفر والوصول إلى الرصيف المخصص دون استعجال.

2- السفر وفق التذكرة والقطار المحدد بها، وعدم استقلال أي قطار بدون تذكرة، مع الاحتفاظ بها وإظهارها عند الطلب.

3- الالتزام باللوحات الإرشادية وتعليمات العاملين بالمحطات والقطارات لتنظيم حركة الركاب وضمان انتظام التشغيل.

4- إتاحة الفرصة للركاب للنزول أولاً قبل الصعود لتجنب التدافع وتيسير حركة الركاب على الأرصفة.

5- عدم التواجد أمام أبواب العربات أو الوقوف في الممرات داخل القطارات لتسهيل الحركة والحفاظ على السلامة.

6- الوقوف خلف الخطوط الآمنة على الأرصفة أثناء دخول وخروج القطارات.

7- تجنب حمل الأمتعة الكبيرة أو الثقيلة داخل العربات لتفادي التكدس وإعاقة حركة الركاب.

8- مراعاة كبار السن وذوي الهمم والمرضى ومساعدتهم أثناء الصعود والنزول.

كما شددت الهيئة، على ضرورة الحفاظ على نظافة القطارات والمحطات، والإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو حالات طارئة لطاقم القطار أو مسؤولي المحطات.

وأكدت الهيئة أن التزام الركاب بهذه التعليمات يمثل عاملًا أساسيًا في نجاح منظومة التشغيل خلال مواسم السفر، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والانضباط داخل المحطات والقطارات.

