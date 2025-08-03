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"صحيفة ذا تايمز": بريطانيا تخطط لإجلاء أطفال من غزة لتلقي العلاج

03:38 ص الأحد 03 أغسطس 2025

أطفال غزة

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وكالات

تخطط بريطانيا لإجلاء ما يصل إلى 300 طفل مريض من قطاع غزة لتلقي العلاج، وفقا لتقرير صحيفة "ذا تايمز".

وأضافت الصحيفة: "سيتم إجلاء مئات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة من غزة وتلقيهم العلاج من قبل هيئة الصحة الوطنية".

وأضاف المقال: "سيتم الإعلان عن الخطط خلال أسابيع"، بحسب روسيا اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنه سيُسمح لما يصل إلى 300 شاب من غزة بدخول بريطانيا لتلقي العلاج لاحقا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية خلال 24 ساعة وصل إلى 98 شخصا، فيما أصيب أكثر من ألف آخرين.

ويرتفع إجمالي عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية كما تصنفها المؤسسات الدولية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60430 شهيدا، بينما أصيب 148722 فلسطينيا.

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