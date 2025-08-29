ضابط إسرائيلي يقرر التوقف عن الخدمة بالجيش

وكالات

قرر ضابط بالجيش الإسرائيلي التوقف عن الخدمة بالجيش، قائلًا: "قررت التوقف عن الخدمة لأننا نخوض حربًا بتوجيه مجموعة متطرفة لا تمثل الأغلبية".



وأضاف الضابط خلال حديثه لصحيفة "هآرتس" العبرية، "نعرف ما هو غير قانوني وحين رأيت أوامر عملية مركبات جدعون بغزة توقفت عن الخدمة"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستمرار بدفع أثمان من أرواح أسرى وجنود ومدنيين لاعتبارات سياسية.



وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قرر بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بالهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية.



وقال الجيش، في بيان اليوم الجمعة، إن "مدينة غزة ستصبح منطقة قتال خطيرة"، مؤكدًا أنه سيواصل العملية البرية والهجمات ضد ما وصفه بـ"المنظمات الإرهابية" في غزة لحماية الإسرائيليين.