جنود إسرائيليون: الحرب مع حماس فقدت مسارها وشكوكنا تتعمق

02:16 م الخميس 28 أغسطس 2025

حرب غزة

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن ضباط وجنود احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ما بين %40 إلى 50% من رفاقهم الجنود لم يستجيبوا لاستدعاءات الخدمة.

وأشار مسؤولون إسرائيليون، إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير اعترض على قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو توسيع هجوم غزة بسبب مخاوف من لياقة الاحتياط.

وعبّر المسؤولون الإسرائيليون، عن خشيتهم من أن يجعل النقص في الجنود العملية في غزة أكثر صعوبة. فيما أكد جنود إسرائيليون، أن الحرب مع حماس فقدت مسارها وأن شكوكهم تتعمق.

وقبل أسبوع، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن قائد ميداني بجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن حكومة رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو "تدعم الحريديم والأمر يشعرنا بأننا وحدنا".

وأوضح القائد الميداني، أن موارد جيش الاحتلال الإسرائيلي محدودة والحكومة لا تبذل جهدا لزيادة عدد المقاتلين، مشيرا إلى أن "معدل الالتزام بالخدمة العسكرية بات 50% فقط ونحتاج لمزيد من المقاتلين".

حرب غزة جنود إسرائيليون الحرب مع حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي
