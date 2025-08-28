إعلان

استطلاع: 60% من الأمريكيين يعارضون إرسال أسلحة لإسرائيل

10:10 ص الخميس 28 أغسطس 2025

إرسال أسلحة لإسرائيل

وكالات

كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي نقلا عن استطلاع رأي، الخميس، أن 60% من الناخبين الأمريكيين لا يوافقون على إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

في المقابل، أوضح الاستطلاع، أن 32% من الناخبين الأمريكيين يؤيدون إرسال مساعدات عسكرية إضافية إلى إسرائيل، فيما يعتقد 50% من الناخبين الأمريكيين أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وقالت النائبة الديمقراطية الأمريكية ديليا راميرز، إن الحصار العسكري الذي يفرضه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجوع أطفال غزة ويجب أن ينتهي.

وأشارت راميرز، إلى أنها طالبت مع أكثر من مئة من زملائها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الحصار على المساعدات بغزة.

إرسال أسلحة لإسرائيل استطلاع راي الأمريكيين المساعدات العسكرية
