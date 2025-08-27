مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو يضلل الشعب من أجل اعتبارات سياسية

وكالات

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين، الأربعاء، إن إسرائيل في مفترق طرق بين هدفي الحرب هزيمة حماس وإعادة الأسرى.

وأكد يادلين، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تضلل الشعب الإسرائيلي من أجل اعتبارات سياسية، كما تدفع لاستمرار الحرب واحتلال غزة ضد إرادة الأغلبية.

وأشار يادلين، إلى أن ثمن الحرب واحتلال غزة كثير من الدماء وموقع إسرائيل عالميا، موضحا أن ثمة شكوك في الإنجازات بغزة وهي لا تبرر مزيدا من القتلى لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.