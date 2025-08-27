إعلان

مسؤول إسرائيلي سابق: نتنياهو يضلل الشعب من أجل اعتبارات سياسية

08:10 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين، الأربعاء، إن إسرائيل في مفترق طرق بين هدفي الحرب هزيمة حماس وإعادة الأسرى.

وأكد يادلين، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تضلل الشعب الإسرائيلي من أجل اعتبارات سياسية، كما تدفع لاستمرار الحرب واحتلال غزة ضد إرادة الأغلبية.

وأشار يادلين، إلى أن ثمن الحرب واحتلال غزة كثير من الدماء وموقع إسرائيل عالميا، موضحا أن ثمة شكوك في الإنجازات بغزة وهي لا تبرر مزيدا من القتلى لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل احتلال غزة نتنياهو حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر