إعلان

نواب وسياسيون لبنانيون يتقدمون بشكوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله

03:33 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

الشيخ نعيم قاسم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت - (د ب أ)

تقدّم عدد من النواب والسياسيين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، بشكوى إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار في حق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، تقدم كل من النواب إلياس الخوري، وأشرف ريفي وكميل شمعون وجورج عقيص والنائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا أم محرضا.

جاء ذلك على خلفية تصريحات وصفوها بـ "أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية".

وكان نعيم قاسم أعلن في كلمة له في 15 أغسطس الجاري أن المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة.

وحمل قاسم الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها، ومسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ نعيم قاسم شكوى قضائية الأمين العام لحزب الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية
بلِّغوا رسميًا.. النيابة تُشيد بتعاون المواطنين وتحذّر من نشر المقاطع المصوَّرة على السوشيال
الآن يمكنك نزول البحر.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر