إعلان

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" يدعو قادة المعارضة لاجتماع للحديث بشأن حكومة مقبلة

01:37 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

أفيغدور ليبرمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وجّه دعوة عاجلة إلى زعيم المعارضة يائير لابيد لعقد اجتماع يضم قادة أحزاب المعارضة، بهدف بحث صياغة الخطوط العريضة لحكومة إسرائيلية مقبلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، خصوصًا مع احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين اتهموا المجلس الوزاري المصغر بتجاهل ملف المختطفين وتفضيل عقد اجتماع على طاولة طعام بدل مناقشة المقترحات الخاصة بأبنائهم.

ومن جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إنه على استعداد للانضمام لدعوة ليبرمان، مشيرًا إلى أنه من الصواب تشكيل ائتلاف مستقبلي لإنقاذ أمن إسرائيل
...

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفيغدور ليبرمان إسرائيل بيتنا قادة المعارضة شأن حكومة مقبلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البحر للفرجة فقط.. فتح شواطئ الإسكندرية للجلوس تحت الشماسي- صور
الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين
وفاة المنتج طارق صيام
شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى بداية سبتمبر