وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وجّه دعوة عاجلة إلى زعيم المعارضة يائير لابيد لعقد اجتماع يضم قادة أحزاب المعارضة، بهدف بحث صياغة الخطوط العريضة لحكومة إسرائيلية مقبلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية، خصوصًا مع احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين اتهموا المجلس الوزاري المصغر بتجاهل ملف المختطفين وتفضيل عقد اجتماع على طاولة طعام بدل مناقشة المقترحات الخاصة بأبنائهم.

ومن جانبه، قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إنه على استعداد للانضمام لدعوة ليبرمان، مشيرًا إلى أنه من الصواب تشكيل ائتلاف مستقبلي لإنقاذ أمن إسرائيل

...