بعد اجتماع "الكابينيت".. نتنياهو: الأمر بدأ في غزة وسينتهي في غزة



وكالات

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر بشأن غزة: "بدأ الأمر في غزة وسينتهي في غزة".

وأضاف نتنياهو: ""لن نترك هؤلاء الوحوش هناك، سنطلق سراح جميع رهائننا، سنضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل".

كما تفاخر رئيس وزراء إسرائيل بأن حكومته تعيق قيام دولة فلسطينية، قائلا: "قلت إننا سنمنع قيام دولة فلسطينية، ونحن نفعل ذلك معا، قلت إننا سنبني ونتمسك بأجزاء من أرضنا، وطننا، ونحن نفعل ذلك".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن المجلس الأمني المصغر "الكابينيت" أنهى اجتماعه، الثلاثاء، من دون مناقشة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، حسب الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس قبل أيام.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الاجتماع استمر أقل من 3 ساعات، و"لم يتضمن تصويتا رسميا".

وبعد الاجتماع، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة، وقال إن "انعقاد مجلس الوزراء وعدم مناقشة صفقة الرهائن يمثل وصمة عار أخلاقية أخرى على حكومة السابع من أكتوبر".

وأضاف لابيد: "أقول للشعب الإسرائيلي بكل صراحة: هناك صفقة مطروحة ومن الممكن إعادة الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب. اجتماع مجلس الوزراء عار وطني. لم يطرح موضوع الرهائن، فما المُلِحّ بالنسبة لهم؟".

وفي السياق ذاته، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في أنحاء البلاد، مساء الثلاثاء، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب والإفراج عن 50 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، وفقا لسكاي نيوز.