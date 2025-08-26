متظاهرون يغلقون طرقًا رئيسية في إسرائيل.. صور

وكالات

أقدم عدد كبير من المتظاهرين في إسرائيل على إغلاق طرق رئيسية في تل أبيب خلال مشاركتهم في مسيرة وتجمع ضخم في ساحة "هاتوفيم".

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، انطلقت اليوم، مسيرة حاشدة لعائلات الأسرى من محطة قطار سافيدور باتجاه ساحة "هاتوفيم"، والتي أدت إلى غلق الطرق في عدد من المواقع من الشمال إلى الجنوب.

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع والطرقات للأسبوع الثاني على التوالي، مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوصول الاتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى.

وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، الثلاثاء، إن غالبية الإسرائيليين يؤيدون إبرام صفقة لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته يخشون فقدان مناصبهم.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن متظاهرين يغلقون شارع الشاطئ قرب عتليت جنوب حيفا ضمن الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن آلاف الإسرائيليين يتجهون بمسيرة لمقر الحكومة بالقدس حيث ينعقد اجتماع المجلس الأمني والسياسي المصغر.

وأكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن حكومة الاحتلال على بعد خطوة من نسف مساعي إنجاز صفقة، مشيرة إلى أن مئات آلاف الإسرائيليين شاركوا في احتجاجات اليوم عمت أنحاء إسرائيل.