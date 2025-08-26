إعلان

مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله

03:28 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

قوات جيش الاحتلال

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستهجانها البالغ لإقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مدينة رام الله واستهداف واصابة المدنيين الفلسطينيين في تصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وتشدد مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على أن السياسات العدوانية والمتطرفة للحكومة الإسرائيلية تعد العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، جراء تصرفاتها الاستفزازية ونبذها واعاقتها لكافة فرص السلام في الاقليم. وتحذر مصر مجددا من العواقب الخطيرة للغطرسة الإسرائيلية التي تسيطر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية وسعيها لتوسيع رقعة الصراع.

وتجدد مصر مطالبتها لكافة أعضاء المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاتها السافرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

