ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على من يضايق شركات التكنولوجيا الأمريكية



وكالات

هدد الرئيس دونالد ترامب، الدول التي ستفرض ضرائب رقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، أنه سيزيد الرسوم الجمركية عليها ويفرض قيودا على توريد الرقائق الأمريكية إليها.

كتب الرئيس الأمريكي على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، سأقف في وجه الدول التي تهاجم شركات التكنولوجيا الأمريكية المذهلة، لقد تم تصميم الضرائب الرقمية وقوانين الخدمات الرقمية وتنظيم الأسواق الرقمية، لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأمريكية وممارسة التمييز ضدها".

وشدد ترامب على ضرورة وقف كل هذه الممارسات الجائرة فورا، إذ قال: "من خلال هذا المنشور على Truth Social، أحذر جميع الدول التي تفرض ضرائب أو قوانين أو قواعد أو لوائح رقمية من أنه إذا لم تُرفع هذه الإجراءات التمييزية، فسأفرض، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، رسوما جمركية إضافية كبيرة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وسأبدأ في فرض قيود على تصدير تقنياتنا ورقائقنا شديدة الأمان إلى هذه الدول".

وأضاف ترامب: "أظهروا الاحترام لأمريكا وشركاتنا التكنولوجية المذهلة أو فكروا في العواقب"، وفقا لروسيا اليوم.

يشار إلى أن ترامب، مع بدء فترته الرئاسية الثانية، باشر بتصعيد سياسات الحماية التجارية في الولايات المتحدة ، حيث أعلن ترامب عن سلسلة من "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الواردات من جميع الشركاء التجاريين.

واستأنف ترامب حربا تجارية مع الصين، ورفع التعريفات الجمركية الأساسية عليها بعد 9 أبريل.

وبدأ بحرب تجارية ضد كندا والمكسيك تحت ذريعة التصدي لتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية ثم شملت تدابيره الاتحاد الأوروبي.

وفرض ترامب لاحقا تعريفة جمركية بنسبة 25% على الفولاذ والألمنيوم ومنتجات السيارات المستوردة من جميع البلدان.