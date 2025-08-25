إعلان

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ 80 للمساعدات على غزة

05:07 م الإثنين 25 أغسطس 2025

غزة

أبوظبي- (د ب أ)

أعلنت الإمارات اليوم الإثنين عن تنفيذ عملية الإنزال الجوي رقم 80 للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة، بالتعاون مع الأردن وبمشاركة المانيا وإندونيسيا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن شحنة المساعدات شملت كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأضافت، مع إتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4068 طنا، تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

وذكرت أن الإمارات تنسق الجهود الإقليمية والدولية وتعزز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.

غزة أبوظبي إندونيسيا المانيا
