

وكالات

طالب زعيم حزب "أزرق أبيض" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بكشف الحقيقة.

وقال جانتس في تدوينة على منصة "X": "يا بتسلئيل، حان وقت الاعتراف بالحقيقة لقد فشلتم في مهمة القضاء على حماس".

وأضاف زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي: "فشلت فكرتكم مجددا، واصطدم التطرف بالواقع، وإن لم يكن ذلك كافيا، فقد تخليتم أيضا عن أولئك الذين يخدمون".

وتابع: "عامان وأنتم من وقع على إعفاء من التجنيد الإجباري للمجتمع بأكمله لمجرد مصالح سياسية ضيقة، أنتم تحديدا من يدعي تمثيل أعضاء الصهيونية الدينية، وكثير منهم يخدمون في الجيش، من يدير ظهره لهم؟".

واستطرد: "حان الوقت للحكومة أن تصحو من سباتها وتعمل على إعادة المختطفين والتجنيد الإجباري للجميع".

وشدد بيني جانتس في تدوينته على أنهم سيلاحقون عناصر حماس حتى القضاء عليهم، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.

والسبت طالب زعيم حزب "أزرق أبيض" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني جانتس، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتشكيل أخرى تعمل على إطلاق سراح الرهائن وتمرير قانون التجنيد.

ودعا جانتس في مؤتمر صحفي، نتنياهو إلى تشكيل حكومة جديدة تضم لابيد وليبرمان مع استبعاد المتطرفين منها، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقال جانتس، إنه لا تراجع عن ملاحقة حماس، لكن الإفراج عن الرهائن يجب أن يكون أولا.

من جهته، هاجم بن غفير ما طرحه جانتس، إذ قال: "إن الناخبين اختاروا سياسة اليمين وليس سياسة جانتس"، مشددا على أن الحكومة لن تعقد صفقات استسلام مع حماس، وفقا لروسيا اليوم.