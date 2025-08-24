السودان: الدعم السريع تقتل 13 شخصًا في دارفور غالبيتهم نساء وأطفال

القاهرة - (أ ب)

قالت مجموعة طبية إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية سيئة السمعة في السودان هاجمت مجموعة من الأشخاص على طريق في إقليم دارفور المضطرب اليوم الأحد، وقتلت 13 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال.

وهذه هي أحدث جرائم قوات الدعم السريع وجاءت بعد يوم من قصف قوات الدعم السريع مستشفى في مدينة الفاشر المحاصرة في شمال دارفور. ويربط الطريق الذي وقع فيه الهجوم بين الفاشر ومدينة طويلة القريبة.

وقالت شبكة أطباء السودان، وهي منظمة مهنية تجمع المهنيين العاملين في مجال الطب وتعمل على تتبع الحرب الأهلية السودانية، إن 5 أطفال و4 سيدات و4 من كبار السن قتلوا، زاعمة أن الهجوم كان له دوافع عرقية.

وقالت الشبكة إن القتل هو "حلقة أخرى في الحملة الجارية للتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين العزل في دارفور".

وأمس السبت، قصفت قوات الدعم السريع مستشفى في الفاشر، ما أسفر عن إصابة عامل في المجال الصحي وستة مرضى، حسبما ذكرت شبكة أطباء السودان، مشيرة إلى أن من بين المرضى المصابين طفل وامرأة حامل.