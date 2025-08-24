إعلان

رويترز: قصف إسرائيلي بالقرب من المجمع الرئاسي في صنعاء

04:21 م الأحد 24 أغسطس 2025

قصف إسرائيلي

وكالات

أفاد سكان، الأحد، بعملية قصف استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ، بحسب ما نقلته "رويترز".

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "عدوانا إسرائيليا" استهدف صنعاء.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري، الأحد، بأن جيش الاحتلال نفذ سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم إن قصفا استهدف صنعاء بالقرب من منطقة المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي عن "عدوان إسرائيلي يستهدف العاصمة صنعاء".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر عسكري: "الجيش بدأ سلسلة غارات في اليمن ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات".

قصف إسرائيلي المجمع الرئاسي في صنعاء قواعد صواريخ جيش الاحتلال
