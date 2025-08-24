فيضانات عنيفة تضرب شرق السودان وسط معارك في الغرب

وكالات

تسبّب ارتفاع منسوب نهر القاش الموسمي في ولاية كسلا شرق السودان بعزل مئات الأسر في منطقة تندلاي، ما أجبر السكان على الاعتماد الكلي على مياه النهر والفيضانات بعد توقف مصادر مياه الشرب، وسط نقص في الكلور ووسائل تنقية المياه.

وطالب مواطنون في منطقة تندلاي شمال مدينة كسلا بإنشاء جسر جوي عاجل لتقديم الدعم الإغاثي لآلاف المدنيين المحاصرين، محذرين من انتشار الأمراض نتيجة تدهور الوضع البيئي. وتُعدّ المناطق الشمالية من ولاية كسلا من أكثر المناطق عرضة للفيضانات في شرق السودان، الأمر الذي دفع الأهالي للمطالبة بوضع خطط وقائية دائمة، تشمل بناء سدود وحواجز ترابية للحد من تكرار الكوارث الطبيعية.

وعلى الصعيد العسكري، يسود هدوء حذر الجبهات في ولاية شمال كردفان غرب السودان، وسط توقعات بمواصلة الجيش عملياته النوعية ضد مواقع قوات الدعم السريع. في الوقت نفسه، لا تزال مدينة الفاشر تتعرض لقصف مدفعي يومي من قبل قوات الدعم السريع على مناطق متفرقة، في ظل حصار مستمر منذ أكثر من عام ونصف.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت مؤخراً من أن 17 منطقة سودانية، من بينها أجزاء من دارفور وجبال النوبة والخرطوم والجزيرة، باتت مهددة بخطر المجاعة.