جنرال ألماني يحذر: قد نتعرض لهجوم ولسنا مستعدين

(د ب أ)

حذر المفتش العام للقوات البرية الألمانية، الجنرال ليفتنانت ألفونس مايس، من إمكانية حدوث حالة توتر أو هجوم على ألمانيا دون توفر وقت للجاهزية الكافية، حيث يرى أن هناك "تقدما كبيرا" في مسار القوات نحو الكفاءة الحربية.

في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال مايس، الذي سيتقاعد في سبتمبر المقبل، إنه يتعين إدراك أن التعرض لحالة توتر أو هجوم قد يحدث في وضع غير مثالي أو في وقت غير مثالي، وأنه يجب على القادة التفكير في هذا الأمر.

وأوضح مايس أنه منشغل أيضا إلى جانب تسليح القوات بمسألة "العقلية" والموقف الفكري اللازم للدفاع عن القيم الخاصة، موصيا بالاقتداء بجنود الجيش الألماني الذين مُنحوا وسام الشرف العسكري تكريما لشجاعتهم.

وقال مايس: "أعتقد أن جميع جنودنا يدركون ما ينتظرهم ونحن نلاحظ ذلك في حواراتي مع الشباب، أرى أنهم أصبحوا أكثر جدية كل من ينضم إلى الجيش الألماني اليوم يعلم أن الحرب في أوروبا".