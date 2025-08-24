إعلان

زلزالان متوسطان يضربان ولاية ماليزية

11:48 ص الأحد 24 أغسطس 2025

زلزال

(د ب أ)

ضرب زلزالان متوسطان صباح اليوم الأحد، ولاية جوهور الماليزية.

وذكرت تقارير أولية أنه لم يكن هناك أي ضحايا وأن الأضرار طفيفة.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية أن زلزالا بقوة 4.1 درجة وقع في الساعة السادسة و13 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من منطقة سيجامات، بينما وقع زلزال ثان بقوة 2.8 درجة في الساعة التاسعة صباحا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية في منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السكان شعروا بالزلزال في ولايات نيجيري سيمبيلان وملقا وباهانج المجاورة.

وجوهور هي ولاية تقع أقصى جنوب شبه جزيرة ماليزيا وتشترك مع سنغافورة في أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحاما في العالم. وكانت من المستفيدين الرئيسيين من الاستثمار الأجنبي، حيث يعزو مسوؤلون ذلك إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة مع سنغافورة.

زلزال ولاية ماليزية ماليزيا
