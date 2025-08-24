

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على بيع 3350 صاروخا بعيد المدى (ERAM) لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "وافقت الإدارة هذا الأسبوع على بيع 3350 صاروخا جو-جو من طراز ERAM لأوكرانيا، ومن المقرر أن تصل إلى أوكرانيا في غضون 6 أسابيع تقريبا".

ووفقا للصحيفة، بلغ إجمالي قيمة هذه الحزمة من الأسلحة 850 مليون دولار، وشملت أيضا "بنودا أخرى"، وقد تكفل حلفاء كييف الأوروبيون بدفع معظم تكاليفها.

وأكدت الصحيفة أن مدى صواريخ ERAM يتراوح بين 150 و280 ميلا (241-450 كيلومترا)، وأن استخدامها يتطلب موافقة البنتاغون.

وأضافت الصحيفة: "بينما لم تُعلن الولايات المتحدة عن خطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ إضافية، فإن أنواعا أخرى من الأسلحة التي اشترتها السلطات الأوروبية من الولايات المتحدة قد يتم إرسالها إلى أوكرانيا".

وتشمل هذه الأسلحة أنظمة دفاع جوي وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة (GMLRS) بمدى 90 ميلا (145 كيلومترا)"، وفقا لروسيا اليوم.

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق تسوية النزاع وتجر دول الناتو مباشرة إلى الصراع.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

بينما أكد الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.