المقاومة تستهدف دبابتين إسرائيليتين في حي الزيتون

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، استهداف دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعبوات أرضية شديدة الانفجار شرق موقع الروضة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً مصادر محلية، بمقتل جندي إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك خلال عملية لحركة المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال.

وقالت وسائل الإعلام في خبر عاجل نشرته منذ قليل، إن الإعلام الإسرائيلي وصف الواقعة بـ "حدث أمني صعب" بعد قيام المقاومة بتفجير عبوة ناسفة في تجمع لجنود الاحتلال.