إطلاق نار على الحدود بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

القاهرة- مصراوي

قالت كوريا الشمالية يوم السبت، إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق طلقات تحذيرية يوم الثلاثاء في المنطقة الحدودية بين الكوريتين، ووصفت ذلك بأنه استفزاز متعمد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (KCNA).

وأضافت كوريا الشمالية، أن إذاعات التحذير من جانب الجيش الكوري الجنوبي في المنطقة الحدودية تتزايد.

منذ العام الماضي، تقوم كوريا الشمالية ببناء حواجز على طول الحدود المحصنة بشدة بين الكوريتين، مع تفجير الطرق والسكك الحديدية المشتركة بينهما.

وقالت الوكالة نقلاً عن بيان للجنرال كو جونغ تشول، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، إن كوريا الشمالية ستتخذ "إجراءات مضادة مناسبة" ضد أي عرقلة لمشروع بناء الحواجز، ولن تتحمل "أي مسؤولية عن العواقب الوخيمة" إذا تم تجاهل التحذيرات المسبقة في المنطقة الحدودية مستقبلاً.

في المقابل، قال رئاسة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إنه في حوالي الساعة 3 مساءً بتوقيت سيول (06:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، عبر بعض الجنود الكوريين الشماليين الذين كانوا يعملون في المنطقة الحدودية خط الترسيم العسكري بين الكوريتين، فأطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية، قبل أن يعود الجنود الكوريون الشماليون شمال الخط.

ولم تقدم رئاسة الأركان المشتركة مزيدًا من التفاصيل.

وتتعارض رسالة كوريا الشمالية مع تصريح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ الأسبوع الماضي بأنه سينهي بعض الأنشطة العسكرية على طول الحدود مع كوريا الشمالية، في إطار أحدث سلسلة من الجهود التي تبذلها حكومته لتحسين العلاقات بين الجارتين اللتين لا تزالان رسميًا في حالة حرب.

كما عادت كوريا الشمالية لتنتقد المناورات العسكرية المشتركة الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها "تدريب استفزازي للغاية على حرب فعلية"، وذلك في تقرير منفصل لوكالة KCNA يوم السبت.

في المقابل، قالت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن هذه المناورات دفاعية.