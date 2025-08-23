دول الخليج تدين استهداف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان

الرياض- (د ب أ)

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي،عن إدانته بـ "أشد العبارات" استهداف قافلة إنسانية بالقرب من مدينة مليط في شمال دارفور بالسودان.

وشدد البديوي ، في بيان نشرته الأمانة العامة على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، على ضرورة تجنيب المدنيين والأطقم الإنسانية ويلات الصراع، والالتزام الصارم بالقوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المساعدات والإمدادات الإغاثية.

وشدد على ضرورة احترام حرمة العمل الإنساني والإغاثي وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق أو مخاطر.

وأكد البديوي أن "استهداف القوافل الإنسانية يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وسائر أنحاء السودان".