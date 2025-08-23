إعلان

صديقة إبستين السابقة: لم أر ترامب يتصرف بطريقة غير لائقة

10:12 ص السبت 23 أغسطس 2025

الملياردير الراحل جيفري إبستين

background

واشنطن- (أ ب)

نفت صديقة جيفري إبستين السابقة السجينة بشكل متكرر لوزارة العدل إن تكون قد شهدت أي سلوكيات جنسية غير لائقة من دونالد ترامب، وذلك وفقا للسجلات الصادرة يوم الجمعة بهدف أن ينأى الرئيس الجمهوري عن رجل الأعمال الراحل سيء السمعة.

وأصدرت إدارة ترامب نسخا من المقابلات التي أجراها نائب المدعي العام تود بلانش مع جيسلين ماكسويل الشهر الماضي بينما كانت الإدارة تسعى جاهدة لتقديم نفسها على أنها شفافة وسط رد فعل عنيف على رفض سابق للكشف عن مجموعة من السجلات في قضية الاتجار بالجنس.

وتظهر السجلات أن ماكسويل أشادت كثيرا بترامب ونفت تحت استجواب بلانش أن تكون لاحظت تورط ترامب في أي شكل من أشكال السلوك الجنسي. وكانت الإدارة حريصة على نشر هذا النفي في وقت واجه فيه الرئيس أسئلة حول صداقته القديمة مع إبستين، بينما تحملت إدارته التدقيق المستمر في التعامل مع الأدلة من القضية.

وبعد استجواب بلانش لماكسويل، تم نقلها من سجن اتحادي ذي حراسة منخفضة في فلوريدا إلى معسكر سجن أقل حراسة في تكساس لمواصلة قضاء عقوبة السجن لمدة 20 عاما بعد إدانتها عام 2021 بتهمة استدراج فتيات مراهقات ليتعرضن للاعتداء الجنسي من إبستين.

جيفري إبستين صديقة جيفري إبستين السابقة سلوكيات جنسية غير لائقة من ترامب
