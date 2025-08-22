ترامب: الجمع بين بوتين وزيلينسكي مهمة بالغة الصعوبة

وكالات

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن جمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع واحد يُعد مهمة بالغة الصعوبة، بعدما التقى كلاً منهما على حدة هذا الشهر في مساعٍ لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن: "سنرى إذا كان بوتين وزيلينسكي سيعملان معاً. الأمر يشبه بعض الشيء خلط الزيت بالماء. لا يتفقان كثيراً لأسباب جلية".

وأضاف أنه غير متأكد من ضرورة حضوره الاجتماع المزمع بين بوتين وزيلينسكي، موضحاً أنه لا يفضل الحضور، لكنه قال رداً على سؤال: "سنرى".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يوجد جدول أعمال محدد لقمة محتملة بين الرئيسين، متهماً زيلينسكي بـ"رفض كل شيء". وأوضح في مقابلة مع قناة "إن. بي. سي" أن بوتين أبدى استعداده لعقد اللقاء إذا توفرت أجندة مناسبة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

في المقابل، شدد زيلينسكي، اليوم الجمعة، على أنه لن يمنح روسيا أي أراضٍ، معتبراً أن الكرملين يعمل على منع انعقاد اجتماع بينه وبين بوتين. ودعا حلفاء بلاده إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو ما لم تُظهر جدية في السعي لإنهاء الحرب.